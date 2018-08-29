Известна личность одного из напавших на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна
Полиция Армении представила некоторые подробности нападения на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
28-го августа в 23:00 в котайкское отделение от Гора М. 1988 года рождения поступил сигнал о том, что в тот же день около 22:00 на территорию принадлежащего ему частного особняка, расположенного в селе Дзорахбюр, проникли три вооруженных человека в масках.
Гор М. вместе с отцом оказал сопротивление злоумышленникам, и он из зарегистрированного на его имя газового пистолета марки "Вальтер" обезвредил одного из нападавших, в руке у которого был автомат. Двое других обратились в бегство.
Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что в тот же день около 22:00 житель города Гюмри О.Рыженко 1976 года рождения и двое людей, личности которых не установлены, вооруженные автоматами проникли на территорию указанного дома, где Гор М. и его отец оказали сопротивление вооруженному автоматом Рыженко. После этого два других человека открыли беспорядочный огонь и сбежали.
При осмотре места инцидента во дворе дома было обнаружено 16 гильз калибра 7.62, автомат "АКМ", спортивная сумка, в которой была клейкая лента и лом.
О.Рыженко задержан.
Принимаются меры по выяснению личностей и поиску двух преступников.
Обстоятельства выясняются. Ведется следствие.
Согласно сообщению Следственного комитета Армении, возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му, 3-му и 4-му части 2-й статьи 175-й (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) и по части 1-й статьи 235юй (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса республики.
При осмотре места преступления обнаружено 20 гильз и один автомат с заряженным магазином. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории особняка.Разработан следственный план, совместно с соответствующими подразделениями полиции проводятся необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента. Назначены экспертизы.