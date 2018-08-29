Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи со взломом почты Клинтон Китаем

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал ФБР и минюст принять меры в связи с информацией о том, что личная переписка американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. Соответствующее сообщение глава государства разместил на своей странице в Twitterбпередает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Электронные письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и минюста, в противном случае, после всех других их ошибок, доверие к ним уйдет навсегда", - написал Трамп.

Во вторник the Daily Caller сообщил, что китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедриться в персональный сервер Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря США в 2009-2013 годах.