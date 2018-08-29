Европейские индексы - 28-08-18

МОСКВА, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12527.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5484.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7617.22 пункта, а российский RTSI снизился на 0.54% и составил 1078.28 пункта.