Европейские индексы - 28-08-18
МОСКВА, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12527.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5484.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7617.22 пункта, а российский RTSI снизился на 0.54% и составил 1078.28 пункта.
- 11:52 WSJ: власти Германии рассматривают возможность оказания экономической помощи Турции
- 11:45 В Мьянме вода из прорванной плотины затопила город и главную автотрассу
- 11:38 На Кипре тысячи учителей вышли на демонстрацию
- 11:14 Получивший армянское гражданство и вставщий на учет в ВС Армении Дэн Билзерян оказался в центре внимания иностранных СМИ
- 11:01 В центре Манхэттена тысячи пчел атаковали палатку с хот-догами
- 10:56 У берегов Фиджи и Вануату объявили угрозу цунами
- 10:50 Известна личность одного из напавших на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна
- 10:41 Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи со взломом почты Клинтон Китаем
- 10:35 Европейские индексы - 28-08-18
- 10:35 Американские индексы выросли - 28-08-18
- 10:34 Цены на цветные металлы - 28-08-18
- 10:34 Цены на драгоценные металлы - 28-08-18
- 10:34 Цены на нефть снизились - 28-08-18
- 10:28 СМИ: в ДТП в Анталье пострадали 11 туристов из РФ
- 10:16 Иран снизил экспорт нефти быстрее, чем ожидалось
- 10:07 75-й Венецианский кинофестиваль начинается c премьеры фильма о полете на Луну
- 10:05 СМИ: в Греции из-за пожара с лайнера эвакуировали около 1 тыс. человек
- 10:03 В Генштабе Турции сообщили о первом полете летчика на истребителе F-35 в США
- 10:02 СК Армении представил детали разбойного нападения на Армана Мкртумяна
- 10:00 Reuters: Трамп отказался от планов существенного сокращения зарубежной помощи
- 09:57 В Грузии официально стартовала предвыборная кампания
- 09:55 В День знаний и образования двери резиденции президента Армении будут открыты для детей
- 09:10 Неизвестные в масках и с автоматами проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна: один из них задержан
- 28.08-21:08 Анонс мероприятий на 29августа
- 28.08-20:58 «Алашкерт» расторгнул контракт со словацким защитником
- 28.08-20:54 Глава Пентагона считает, что у иранских войск нет оснований находиться в Сирии
- 28.08-20:32 Бако Саакян присутствовал на показе документального фильма «Нахиджеван»
- 28.08-19:16 Министр ИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США
- 28.08-18:56 Землетрясение в Азербайджане ощутили в Сюнике и Арцахе
- 28.08-18:55 Раскрыто 34 преступления
- 28.08-18:25 Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
- 28.08-18:06 Большая честь использовать солдатский опыт на службе Родине — пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира
- 28.08-18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-08-18
- 28.08-18:02 Азиатские индексы - 28-08-18
- 28.08-17:51 Порошенко: разрыв Договора о дружбе с Россией начнется в ближайшее время
21:20, 23.08.2018
Просмотрели 1756 раз Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению
19:06, 24.08.2018
Просмотрели 1102 раз Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель
17:32, 25.08.2018
Просмотрели 1055 раз Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна
15:50, 24.08.2018
Просмотрели 1053 раз Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Ереван
17:46, 24.08.2018
Просмотрели 1053 раз Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель