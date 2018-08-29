75-й Венецианский кинофестиваль начинается c премьеры фильма о полете на Луну

Международный Венецианский кинофестиваль начинается в среду, 29 августа, в юбилейный 75 раз. На открытии будет показана новая работа американца Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Картина с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012) о его полете на Луну будет участвовать в основном конкурсе. Среди участников фестиваля также - братья Коэны, Альфонсо Куарон, которые также будут претендовать на награды. Всего в основном конкурсе участвует 21 лента, судить его будет международное жюри во главе с Гильермо дель Торо.

Почетные "Золотые львы" за вклад в кинематограф присуждены канадскому режиссеру Дэвиду Кроненбергу и британской актрисе Ванессе Редгрейв.

Значимым событием юбилейного фестиваля станет выставка, посвященная его истории. Площадкой станет исторический отель Des Bains, открытый после долгой реконструкции.