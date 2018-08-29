СМИ: в Греции из-за пожара с лайнера эвакуировали около 1 тыс. человек

Более 1 тыс. человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в ночь со вторника на среду на борту пассажирского лайнера. Об этом сообщила газета Proto Themaб передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее данным, сигнал о задымлении на судне, направлявшемся в порт города Ханья на острове Крит, поступил через 40 минут после отплытия из порта города Пирей вечером во вторник. Экипаж оперативно ликвидировал возгорание, после чего было принято решение вернуться в пункт отправления судна.

На борту находились 875 пассажиров и 141 член экипажа, никто из них не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.