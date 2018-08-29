В Генштабе Турции сообщили о первом полете летчика на истребителе F-35 в США

Турецкий летчик совершил первый полет на истребителе пятого поколения F-35 в рамках программы по подготовке в США. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, опубликованном во вторник на официальной странице в Twitterб передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В рамках программы подготовки в США наш пилот совершил 28 августа 2018 года первый полет на истребителе F-35", - отмечается в сообщении.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что в ходе визита в Турцию делегация членов Палаты представителей США призвала Анкару отказаться от приобретения зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Отказ Турции от покупки российских ЗРС гарантировал бы ей поставки истребителей F-35.



