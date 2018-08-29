В Грузии официально стартовала предвыборная кампания

Согласно Избирательному кодексу, 29 августа в Грузии официально начинается предвыборная кампания, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил выборы главы государства 28 октября. Баллотироваться на пост президента Грузии имеет право гражданин страны с 35 лет, который проживал в Грузии минимум 5 лет, из них беспрерывно три года до дня назначения выборов.

Согласно закону, предвыборная кампания начинается с момента назначения выборов, и с этого дня все кандидаты в президенты пользуются одинаковыми правами.

Регистрация кандидатов на пост президента Грузии завершается на 50-й день до даты проведения выборов. Представлять президента Грузии имеет право партия или инициативная группа из пяти человек. На сегодняшний день за регистрацией в качестве кандидата в президенты в Центральную избирательную комиссию обратились 31 человек.

По закону, ЦИК завершает регистрацию не позднее, чем за 30 дней до выборов. При этом кандидат в президенты имеет право снять свою кандидатуру не позднее, чем за 10 дней до выборов.



