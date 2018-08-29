Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август

В День знаний и образования двери резиденции президента Армении будут открыты для детей

В День знаний и образования двери резиденции президента Армении будут открыты для детей

В День знаний и образования, к началу учебного года -1-го сентября, с 14:00 до 18.00, двери резиденции президента Армении будут открыты для детей и их родителей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

До этого, при поддержке ЮНИСЕФ, с утра 1-го сентября двери резиденции президента Армении будут открыты для детей из детских домов, центров по уходу за детьми с особенностями, детей из необеспеченных семей.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации