В День знаний и образования двери резиденции президента Армении будут открыты для детей
В День знаний и образования, к началу учебного года -1-го сентября, с 14:00 до 18.00, двери резиденции президента Армении будут открыты для детей и их родителей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.До этого, при поддержке ЮНИСЕФ, с утра 1-го сентября двери резиденции президента Армении будут открыты для детей из детских домов, центров по уходу за детьми с особенностями, детей из необеспеченных семей.
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