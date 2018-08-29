Неизвестные в масках и с автоматами проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна: один из них задержан

Около 22 часов 28 августа трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

В момент нападения хозяин дома и домочадцы находились в особняке. Заметив нападавших на камерах видеонаблюдения, хозяин дома с сыном вышли во двор. По предварительным данным, нападавшие произвели несколько выстрелов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов.