Анонс мероприятий на 29августа
21:08, Август 28, 2018
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- 21:08 Анонс мероприятий на 29августа
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- 19:16 Министр ИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США
- 18:56 Землетрясение в Азербайджане ощутили в Сюнике и Арцахе
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- 18:06 Большая честь использовать солдатский опыт на службе Родине — пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира
- 18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-08-18
- 18:02 Азиатские индексы - 28-08-18
- 17:51 Порошенко: разрыв Договора о дружбе с Россией начнется в ближайшее время
- 17:46 Посол Туманян провел встречу с иранскими бизнесменами
- 17:38 В Берлине состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения и 2800- летию Еревана
- 17:32 СМИ: саммит Ирана, РФ и Турции пройдет 7 сентября в Тебризе
- 17:30 Исследование: около миллиона человек страдает в Парижском регионе от шума
- 17:29 Принадлежавший Иоанну Павлу II автомобиль Ford вновь выставлен на продажу
- 17:27 Трамп стал первым президентом США за последние 100 лет, у которого нет домашнего питомца
- 17:26 Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами
- 16:56 Межгосударственная дорога Ванадзор-Алаверди – грузинская граница будет временно закрыта
- 16:54 В Германии появилась золотая статуя Эрдогана
- 16:48 Меркель осудила беспорядки и насилие в Хемнице
- 16:32 Глава МИД Турции назвал вступление страны в ЕС одной из ее внешнеполитических задач
- 16:11 Мэй попросила не считать "концом света" выход Великобритании из ЕС без соглашения
- 15:57 Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
- 15:51 Встреча Баблояна с Николом Пашиняном показала, что НС Армении – не придаток к правительству, а партнер: Шармазанов
- 15:20 Трамп обвинил Google в том, что он прячет новости об успехах его администрации
- 15:11 Армен Саркисян и Ара Баблоян обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
- 15:02 НС Армении приняло законопроект об отпуске воды из озера Севан в первом чтении
- 14:54 В полиции Армении опровергли слухи о предстоящей отставке Валерия Осипяна
- 14:48 СМИ рассказали о трех новых моделях iPhone
- 14:39 Приказом Защитника прав человека Армении была создана рабочая группа для обеспечения избирательных прав
- 14:32 Миссия ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения в Омаре
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