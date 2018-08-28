Глава Пентагона считает, что у иранских войск нет оснований находиться в Сирии

Министр обороны СШАДжеймс Мэттис считает, что у иранских войск нет оснований находиться в Сирии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением он выступил 28 августа в Пентагоне во время общения с журналистами.

"В первую очередь, необходимо рассмотреть вопрос, что Иранделает в Сирии, поддерживая при этом того, кто нес хаос и убивал собственный народ, у них нет оснований там находиться", - считает Мэттис.

По его словам, целью США является активизация женевского процесса по мирному урегулированию сирийского конфликта, "чтобы сирийцы смогли сформировать новое правительство, во главе которого не будет стоять сирийский президент БашарАсад, и дать им шанс на будущее, которого он их лишил".

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Иран присутствует в Сирии по приглашению законных властей, но в этом вопросе есть пространство для работы. Он добавил, что эта тема обсуждается с американской стороной и напомнил, что Россия работает с Ираном по Сирии в астанинском формате.