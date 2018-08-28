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«Алашкерт» расторгнул контракт со словацким защитником

«Алашкерт» расторгнул контракт со словацким защитником

Ереванский «Алашкерт» расторгнул контракт со словацким защитником Оливером Празновским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе  клуба.

Празновский  перешел в «Алашкерт» во время летнего трансфертного окна. За это время  27-летний футболист провел в составе «Алашкерта» 9  встреч.

 




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