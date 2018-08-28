Ереванский «Алашкерт» расторгнул контракт со словацким защитником Оливером Празновским.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Празновский перешел в «Алашкерт» во время летнего трансфертного окна. За это время 27-летний футболист провел в составе «Алашкерта» 9 встреч.