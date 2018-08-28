28 августа президент Арцаха Бако Саакян присутствовал на показе документального фильма «Нахиджеван» в Степанакерте.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, на показе присутствовали также предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ ПаргевМартиросян, госминистр Григорий Мартиросян, другие официальные лица.