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Бако Саакян присутствовал на показе документального фильма «Нахиджеван»

Бако Саакян присутствовал на показе документального фильма «Нахиджеван»

28 августа президент Арцаха Бако Саакян присутствовал на  показе  документального  фильма «Нахиджеван» в  Степанакерте.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, на показе  присутствовали также  предводитель Арцахской  епархии Армянской Апостольской церкви  архиепископ ПаргевМартиросян, госминистр Григорий  Мартиросян, другие  официальные лица.




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