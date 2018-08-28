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Раскрыто 34 преступления

Раскрыто 34 преступления

Согласно оперативной сводке  полиции РА, за 27-28 августа силами разных подразделений  полиции раскрыто  34  преступления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, раскрыто: 12 случаев нанесения  телесных повреждений, 8 – кражи собственности, 5 – мошенничества, 2 – хищения, по 1 случаю – похищения  личности, грабежа, квартирной  кражи, растраты, хранения  наркотиков, взятки и драки.

Найдены  3  находящихся в розыске, с повинной  явился 1. Отмечено 2  факта добровольной  сдачи оружия и боеприпасов.

Из  совершенных ранее преступлений  раскрыто 4 случая кражи собственности.

В республике  за прошедший  день  зафиксировано 8 ДТП, в  результате  которых 1 человек погиб, 12 получили  телесные повреждения  разной  степени тяжести.

 

 




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