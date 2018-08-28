Согласно оперативной сводке полиции РА, за 27-28 августа силами разных подразделений полиции раскрыто 34 преступления.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, раскрыто: 12 случаев нанесения телесных повреждений, 8 – кражи собственности, 5 – мошенничества, 2 – хищения, по 1 случаю – похищения личности, грабежа, квартирной кражи, растраты, хранения наркотиков, взятки и драки.

Найдены 3 находящихся в розыске, с повинной явился 1. Отмечено 2 факта добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из совершенных ранее преступлений раскрыто 4 случая кражи собственности.

В республике за прошедший день зафиксировано 8 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 12 получили телесные повреждения разной степени тяжести.