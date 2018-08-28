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Министр ИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США

Министр ИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал внешнеторговую политику США, заявив, что торговая война между Китаем и США угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.

"Торговый конфликт между США и Китаем — это то, что нас не только беспокоит, но и затрагивает нас… Дальнейшая эскалация неизбежно приведет к тому, что пострадают немецкая и европейская экономика", — как передает Арменпресс со ссылкой  на РИА Новости,  заявил Маас на экономическом форуме в Берлине. Он добавил, что введение новых тарифов так же бесполезно, как и "косметические уступки" Пекина.

 




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