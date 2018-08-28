Большая честь использовать солдатский опыт на службе Родине — пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира

Сегодня американский мультимиллионер, король покера Дэн Билзерян приехал в Арцах.

Как передает Арменпресс, звезда Сети приехал вместе с членами семьи и друзьями.

Пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира, где он опробовал разные виды огнестрельного оружия.

В беседе с журналистом Арцахпресс, он признался, что в Арцахе все прекрасно и что ему просто захотелось побывать на родине. «У меня достаточный солдатский опыт, и для меня большая честь использовать его на службе Родине», - сказал он.

Далее он посетил символ Арцаха – памятник «Мы и наши горы».

Отец Дэна – Пол Билзерян сказал, что его предки эмигрировали из Западной Армении, из Харберда, в США после Геноцида армян.

«Я счастлив, что нахожусь здесь со своими сыновьями. Мечтаю, чтобы война кончилась, а азербайджанцы наконец поняли, что это армянская земля», - сказал Пол Билзерян.

Брат Дэна – Адам Билзерян в свою очередь сказал, что чувствует себя здесь прекрасно и гордится своей армянской фамилией. «Здесь чудесно. Одно плохо – азербайджанцы держат ситуацию под постоянной угрозой», - сказал он.