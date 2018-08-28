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Большая честь использовать солдатский опыт на службе Родине — пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира

Большая честь использовать солдатский опыт на службе Родине — пребывание в Арцахе Дэн Билзерян начал с тира

Сегодня  американский мультимиллионер, король покера Дэн Билзерян приехал в Арцах.  

Как передает Арменпресс, звезда Сети приехал вместе  с членами семьи и друзьями. 

Пребывание   в Арцахе  Дэн Билзерян  начал с тира, где  он опробовал разные  виды  огнестрельного оружия.

В беседе с журналистом Арцахпресс, он признался, что в  Арцахе  все  прекрасно и что ему  просто захотелось побывать на родине. «У меня достаточный солдатский опыт, и для  меня   большая честь использовать  его  на службе  Родине», - сказал он.

Далее он посетил символ Арцаха – памятник «Мы  и наши горы».

Отец Дэна – Пол Билзерян  сказал, что его предки  эмигрировали из Западной Армении, из Харберда, в США после  Геноцида армян.

«Я счастлив, что нахожусь здесь со своими сыновьями. Мечтаю, чтобы  война кончилась, а  азербайджанцы наконец поняли, что это армянская земля», - сказал Пол Билзерян.

Брат Дэна – Адам Билзерян в  свою очередь сказал, что чувствует себя  здесь прекрасно и гордится своей  армянской  фамилией. «Здесь чудесно. Одно плохо – азербайджанцы     держат  ситуацию под  постоянной угрозой», - сказал он. 

 

 

 




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