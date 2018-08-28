Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-08-18

ЕРЕВАН, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 августа, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 482.73 драм. Курс евро вырос на 4.16 драмa и составил 565.04 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.17 драм. Курс британского фунта вырос на 2.94 драмa и составил 623.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 3.08 драмa и составила 18588.46 драм. Цена серебра сократилась на 0.04 драмa и составила 226.9 драм. Цена платины сократилась на 2.02 драмa и составила 12198.82 драм.