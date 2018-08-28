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Азиатские индексы - 28-08-18

Азиатские индексы - 28-08-18

ТОКИО, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22799.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1728.95 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2780.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28271.27 пункта.




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