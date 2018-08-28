Порошенко: разрыв Договора о дружбе с Россией начнется в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года. Об этом глава украинского государства заявил во вторник на встрече с представителями украинского дипломатического корпуса, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", - отметил Порошенко.



