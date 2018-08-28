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Посол Туманян провел встречу с иранскими бизнесменами

Посол Туманян провел встречу с иранскими бизнесменами

27 августа в  зале  заседаний организации  Свободных экономических зон Тегерана посол РА  в  ИРИ Арташес  Туманян провел встречу, на которой присутствовали  более 50 иранских бизнесменов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, посол РА  представил основные  направления  экономики Армении, преимущества бизнес-среды, возможности соглашения   ЕАЭС-Иран.

В подтверждение  были показаны  соответствующие  видеоматериалы с информацией об экономических проектах, осуществляемых в Армении, о налоговом и таможенном  законодательстве.

На встрече  был и  замдиректора СЭЗ  в Маку ЭбраимДжалили. Он выразил готовность  направить в Армению  группу бизнесменов  для  участия в предстоящей в  сентябре  в  Ереване  выставке Armenia EXPO 2018.

ЭбраимДжалили пригласил посла  Туманяна в СЭЗ вМаку, чтобы  на  месте  ознакомиться с возможностями двустороннего сотрудничества.

 

 

 

 




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