Посол Туманян провел встречу с иранскими бизнесменами

27 августа в зале заседаний организации Свободных экономических зон Тегерана посол РА в ИРИ Арташес Туманян провел встречу, на которой присутствовали более 50 иранских бизнесменов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, посол РА представил основные направления экономики Армении, преимущества бизнес-среды, возможности соглашения ЕАЭС-Иран.

В подтверждение были показаны соответствующие видеоматериалы с информацией об экономических проектах, осуществляемых в Армении, о налоговом и таможенном законодательстве.

На встрече был и замдиректора СЭЗ в Маку ЭбраимДжалили. Он выразил готовность направить в Армению группу бизнесменов для участия в предстоящей в сентябре в Ереване выставке Armenia EXPO 2018.

ЭбраимДжалили пригласил посла Туманяна в СЭЗ вМаку, чтобы на месте ознакомиться с возможностями двустороннего сотрудничества.