В Берлине состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения и 2800- летию Еревана

27 августа в к/зале им.Мендельсона в Берлине под патронатом посла РА в ФРГ АшотяСамбатяна состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения и 2800-летию Еревана. Концерт организовали посольства Армении и Ирландии при содействии музыкального сообщества им. Мендельсона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства иностранных дел РА, с приветственным словом выступили руководитель музыкального сообщества им. Мендельсона Томас Лакман и посол Ашот Смбатян.

В концерте выступила пианистка ЛусинеХачатрян (Германия). Прозвучали произведения Комитаса, Арама Хачатуряна, Эдварда Мирзояна, АрноБабаджаняна и Александра Арутюняна.

В заключение состоялась премьера произведения СоныТальян «Капли дождя».

Присутствовали представители аккредитованного в Германии дипкорпуса, правительственных общественных и научных кругов, а также армянской диаспоры.