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В Берлине состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения и 2800- летию Еревана

В Берлине состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения и 2800- летию Еревана

27 августа  в к/зале им.Мендельсона  в Берлине  под патронатом посла  РА  в  ФРГ АшотяСамбатяна  состоялся концерт, посвященный 100-летию Республики Армения  и 2800-летию Еревана. Концерт организовали посольства Армении и Ирландии при содействии музыкального сообщества им. Мендельсона.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства иностранных дел  РА, с приветственным словом выступили руководитель музыкального сообщества им. Мендельсона Томас Лакман и посол Ашот Смбатян.

В концерте выступила пианистка ЛусинеХачатрян (Германия).  Прозвучали произведения   Комитаса, Арама  Хачатуряна, Эдварда  Мирзояна, АрноБабаджаняна  и  Александра Арутюняна.

В заключение  состоялась премьера произведения СоныТальян «Капли дождя».

Присутствовали представители аккредитованного в  Германии дипкорпуса, правительственных общественных и научных кругов, а также армянской  диаспоры.




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