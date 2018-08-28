Исследование: около миллиона человек страдает в Парижском регионе от шума

Шум в Париже и Парижском регионе стал проблемой, от которого страдает около миллиона человек из семимиллионного населения столицы. Таков главный вывод исследования, проведенного французской общественно-государственной ассоциацией Bruitparif, изучающей это явление. О результатах исследования сообщила газета Le Parisien, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полмиллиона человек в столице и столичном регионе указали в анкете, что из-за шума их "сон сильно нарушен". Главные причина этого - транспортные средства, включая самолеты.

Согласно подсчетам экспертов Bruitparif, использовавших методику Всемирной организации здравоохранения, люди, живущие в зонах с сильным шумом, теряют 19 месяцев здоровой жизни - тогда как в среднем этот показатель по стране равен 8 месяцам. Газета приводит слова директора Bruitparif Фанни Мьетлицки, которая подчеркнула, что "все думают, что могут жить в условиях шума - но они не осознают, какой стресс и какую усталость он вызывает на самом деле у них".