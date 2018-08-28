Принадлежавший Иоанну Павлу II автомобиль Ford вновь выставлен на продажу

Аукционный дом Sotheby's выставляет на торгах в Оберне (США, штат Индиана) автомобиль Ford Escort 1100 GL, принадлежавший Папе Римскому Иоанну Павлу II , сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кароль Войтыла приобрел автомобиль в 1976 году в Польше, в бытность свою архиепископом Краковским. После избрания владельца в 1978 году на апостольский престол Ford Escort хранился в гараже Ватикана и в 1996 году был продан на аукционе за 17,7 млн итальянских лир. Вся выручка от аукциона пошла тогда на благотворительные цели.

В 2005 году папская машина была снова выставлена на торги и на этот раз приобретена за €530 тыс. В настоящее время Sotheby's оценивает эту "автореликвию" в сумму, колеблющуюся в пределах от $150 тыс. до $300 тыс.

Голубой Ford Escort 1100 GL был собран в Германии и оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач.





