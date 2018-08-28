Трамп стал первым президентом США за последние 100 лет, у которого нет домашнего питомца

Дональд Трамп стал первым за последние 100 лет президентом США, у которого нет ни одного домашнего питомца. Такое наблюдение сделало американское интернет-издание Business Insider, опубликовавшее во вторник статью о самых известных домашних животных, принадлежавших главам государства за более чем 200-летнюю историю США,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что самым популярным питомцем у американских президентов были собаки, причем у 30 из 45 лидеров была хотя бы одна собака, которая жила вместе с хозяевами в Западном крыле Белого дома. Начало традиции содержать домашних животных в главной резиденции страны положил первый президент США Джордж Вашингтон (1789-1797), выгуливавший на лужайке перед Белым домом своего любимца породы американский фоксхаунд.

Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн (1861-1865) держал в Западном крыле охотничьего пса - гончую по кличке Фидо. Тридцать первый президент Герберт Гувер (1929-1933) любил фотографироваться со своими немецкими овчарками. Шотландский терьер по кличке Фала вошел в историю благодаря тому, что частенько сопровождал своего хозяина президента США Франклина Делано Рузвельта (1933-1945) и попадал вместе с ним в объективы кино- и фотокамер.

Тридцать третьему президенту США Гарри Трумэну (1945-1953), который души не чаял в своем милом кокер-спаниеле по кличке Феллер.

Большим любителем собак был 35-й американский президент Джон Фицджеральд Кеннеди (1961-1963). У него было сразу 6 домашних питомцев. Последним из глав Белого дома, кто держал собак, был 44-й президент Барак Обама (2009-2017), у которого были два собаки породы португальский вассерхунд по кличке Бо и Санни. Как отмечает Business Insider, нынешний руководитель США Дональд Трамп еще не завел домашнего питомца с того момента, как переехал в Белый дом. Как утверждает издание, последним американским лидером, который не держал в своей резиденции собак, был 25-й президент США Уильям Маккинли (1897-1901).





