Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами

Популярная в соцсетях 43-летняя дизайнер Люр Хсу (Lure Hsu) из Тайваня поделилась секретами молодости своего лица и тела. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам женщины, которой незнакомые редко дают больше 20 лет, основная часть проблем может быть решена с помощью постоянного увлажнения кожи. Кроме того, выходя из дома, Хсу наносит на лицо и тело солнцезащитный крем и регулярно принимает коллаген и витамин С.

Каждое утро Хсу выпивает чашку черного кофе без сахара, который «пробуждает ее кожу». Она избегает содержащих жиры и углеводы продуктов, заменяя их овощами и фруктами.

В Тайване Люр Хсу занимается фэшн-дизайном и имеет собственный бренд, который специализируется на мини-юбках и свитерах. Женщина показывает свою одежду в Instagram, где на нее подписаны 715 тысяч человек.