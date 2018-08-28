Межгосударственная дорога Ванадзор-Алаверди – грузинская граница будет временно закрыта

В связи с дорожными работами (асфальтированием) отрезок 38,450 км межгосударственной дороги Ванадзор-Алаверди – грузинская граница (М-6) будет закрыт с 30 августа по 13 сентября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, на это время для поездок предлагается альтернатива:

Для транзитных грузовиков, маршруток и легкого транспорта

М-4 М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) — М-16 (Воскепар-Ноембарян) – граница с Грузией.

М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) — М-8(Ванадзор-Дилижан) — М-4 – М16.

М-3 (Ванадзор-Сепанаван-Ташир – грузинская граница).

Проезд межобщинного транспорта в Алаверди, Ванадзор и ближайшие пункты – по маршрутам

Ванадзор-Сепанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди – грузинская граница

Ванадзор - М-6 – Дсех-Марц

Движение по межобщинным маршрутам (по ремонтируемым отрезкам) может осуществляться с 20.00 до 08.00 часов.