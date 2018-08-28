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Межгосударственная дорога Ванадзор-Алаверди – грузинская граница будет временно закрыта

Межгосударственная дорога Ванадзор-Алаверди – грузинская граница будет временно закрыта

В  связи с дорожными работами (асфальтированием) отрезок 38,450 км  межгосударственной дороги  Ванадзор-Алаверди – грузинская граница (М-6) будет  закрыт  с 30 августа  по 13 сентября.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, на это время  для  поездок  предлагается  альтернатива:

  1. Для транзитных грузовиков, маршруток и легкого транспорта
  • М-4 М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) — М-16 (Воскепар-Ноембарян) – граница с Грузией.
  • М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) — М-8(Ванадзор-Дилижан) — М-4 – М16.
  • М-3 (Ванадзор-Сепанаван-Ташир – грузинская граница).
  1. Проезд межобщинного транспорта в Алаверди, Ванадзор и ближайшие пункты – по маршрутам
  • Ванадзор-Сепанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди – грузинская граница
  • Ванадзор - М-6 – Дсех-Марц

Движение по межобщинным маршрутам (по ремонтируемым отрезкам) может осуществляться  с 20.00 до  08.00 часов.

 




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