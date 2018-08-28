В Германии появилась золотая статуя Эрдогана

Золотая статуя президента Турции Тайипа Эрдогана появилась в немецком городе Висбаден, федеральная земля Гессен, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет портал, четырехметровая золотая статуя Эрдогана стоит на площади в центре города. Статуя была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.

В свою очередь издание Bild сообщает, что некоторые фотографируются рядом со статуей с флагом Турции в руках. При этом противники Эрдогана сделали на статуе несколько нецензурных надписей и изображений. Как сообщил представитель полиции, им известно о случившемся и стражи порядка проследят, как будут развиваться события в течение дня.

Фестиваль проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".