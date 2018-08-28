Встреча Баблояна с Николом Пашиняном показала, что НС Армении – не придаток к правительству, а партнер: Шармазанов

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает, что встреча Баблояна с Николом Пашиняном важна тем, что еще раз показала, что НС Армении – не придаток к правительству, а равноценный партнер. Как передает «Арменпресс», об этом Эдуард Шармазанов сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

«Встреча Баблояна с Николом Пашиняном важна тем, что еще раз показала, что НС Армении – не придаток к правительству, а ветвь законодательной власти, равноценный партнер. Мы имеем свою повестку», - сказал Шармазанов.

По его словам, они готовы к диалогу с коллегами из правительства вокруг любого вопроса.

Как сообщалось ранее, 27 августа состоялась встреча председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна и премьер-министра РА Никола Пашиняна. С инициативой по проведению встречи ранее выступил спикер НС РА А. Баблоян в своем заявлении касательно внутриполитической ситуации в стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента РА.

Согласно информации, в результате обсуждений руководители законодательной и исполнительной властей, в частности, зафиксировали: «Вне зависимости от политических убеждений в Армении каждый имеет право на свободу слова и плюрализм мнений.

Независимость судов является главнейшей гарантией обеспечения правосудия в стране, следовательно, механизм разделения и балансирования законодательной, исполнительной и судебной властей никак не должен быть нарушен.

В деле осуществления правосудия судебная система Армении со всем своим инструментарием не исчерпала себя. Тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны сочтут, что есть необходимость института «переходного правосудия», то это должно быть реализовано изменениями в Конституции и соответствующих законов, в то же время не должно навредить правосудию.

Внеочередные парламентские выборы должны быть проведены максимум в течение одного года. В случае проведения внеочередных парламентских выборов путем конституционных изменений в числе механизмов институт референдума может стать наиболее демократичным, поскольку подлежащая изменению Конституция была принята на референдуме. Тем не менее, любой вариант должен быть выбран в результате широких общественных и политических обсуждений. Подобные возможности не исчерпаны ни в парламенте, ни в широких общественных кругах».Поде 28-го августа состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна с председателем НС Армении Ара Баблояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. Армен Саркисян и Ара Баблоян обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Председатель НС Армении Ара Баблоян сообщил президенту Армении Армену Саркисяну о том, что накануне, на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном они зафиксировали, что независимость судов является главнейшей гарантией обеспечения правосудия в стране, следовательно, механизм разделения и балансирования законодательной, исполнительной и судебной властей никак не должен быть нарушен.

Президент Армении Армен Саркисян подтвердилсвою позицию в вопросе главенствующей роли Конституции Армении, а также и то, что все впросы должны решаться путем диалога, договоренностей, уважения взятых на себя обязательств, а также корректируя свое поведение по ходу событий и достигнутых успехов.