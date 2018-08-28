Трамп обвинил Google в том, что он прячет новости об успехах его администрации

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с критикой в адрес компании Google, заявив, что в поисковике он увидел о себе только новости "фейковых СМИ", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Результаты поиска Google по запросу "Trump News" ("Трамп новости") отражают только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ. Другими словами, они их (Google результаты -ИФ) фальсифицируют так, чтобы почти все истории и новости были плохими для меня и других", - написал Трамп в твиттере.

По словам президента США, "96% результатов по "Trump News" исходят от национальных СМИ левого толка, что очень опасно". "Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть", - написал Трамп.

Он заявил, это "очень серьезная" ситуация, и он намерен заняться ею.