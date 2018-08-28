СМИ рассказали о трех новых моделях iPhone

Корпорация Apple планирует в сентябре представить три новых модели iPhone, как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к компании.

Отмечается, что дизайн новых устройств не претерпит серьезных изменений по сравнению с предыдущими моделями. На этот раз Apple решила распределить новые iPhone по разным ценовым категориям, чтобы привлечь покупателей с разным уровнем достатка и увеличить объемы продаж.

Как пишет Блумберг, одна из трех новых моделей под кодовым названием D33 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, стеклянную панель в металлической рамке, сдвоенную камеру. Это сделает устройство самым крупным смартфоном на сегодняшний день. С точки зрения новинок в операционной системе в новом iPhone появится функция просмотра контента из разных приложений.

Другая модель под кодовым названием D32 станет улучшенной версией iPhone X, которому улучшат производительность и камеру.

Третьей моделью в новой линейке станет замена для iPhone 8 с кодовым названием N84. Новое устройство будет дешевле своего устаревающего аналога, но в нем также будут заменены некоторые детали. В частности, у N84 будет 6,1-дюймовый LCD-экран, а корпус из нержавеющей стали будет заменен на алюминиевый. Кроме того, новая модель будет продаваться в разных расцветках.

Агентство также сообщает, что все новые модели iPhone получат функцию управления жестами, которая заменит кнопку Home на экране смартфона. Кроме того, в некоторых странах новые смартфоны будут продаваться с двумя сим-картами.