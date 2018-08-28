Приказом Защитника прав человека Армении была создана рабочая группа для обеспечения избирательных прав

В ходе подготовки и проведения досрочных выборов в Совет старейшин Еревана, по инициативе Защитника прав человека Армении была создана рабочая группа, с целью обеспечения гарантий и эффективной защиты избирательных прав. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В непосредственные обязанности группы входит: следить за публикациями в средствах массовой информации о предполагаемых нарушениях избирательных прав, обеспечивать надлежащее обсуждение устных и письменных жалоб. Рабочая группа также будет отвечать за юридическое консультирование и быстрые ответные посещения.

В ходе обсуждения жалоб и публикаций особое внимание будет уделяться вопросам защиты прав журналистов и наблюдателей.

Правительство Армении официально приостановило полномочия Cовета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании правительства в четверг.

В этом случае, согласно законодательству о местном самоуправлении, правительство утвердило роспуск Совета старейшин. После этого, новые выборы городского совета

На организацию внеочередных выборов полиция Армении получит около 88 миллионов драмов.

Как сообщалось ранее, 9 июля мэр Еревана Тарон Маргарян подал заявление об отставке. 16 июля Совет старейшин собрался на выборы нового мэра, но заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Представители Республиканской партии Армении, имевшие в городском совете большинство, другого кандидата не выставили. В течение двух недель кандидата не выставили и две другие фракции – "Елк" ("Выход") и "Страна абрикоса".на предстоящих в сентябре досрочных выборах в Совет старейшин Еревана, будут участвовать актер и продюсер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян (от "Армянское общенациональное движение"), Наира Зограбян (от партии "Процветающая Армения"), архитектор Анаит Тарханян. В свою очередь партии "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна.