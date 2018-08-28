Саммит СНГ пройдет в Ашхабаде в октябре 2019 года

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ашхабаде под председательством Туркмении в октябре 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журналистам глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев перед заседанием постпредов СНГ в Минске.

Председательство в СНГ в 2019 переходит от Таджикистана к Туркмении.

"Туркмения очень серьезно и основательно подходит к будущему председательству своей страны в СНГ в следующем году, подготовлена концепция председательства, которая предусматривает проведение под председательством этой страны и на территории Туркмении многих мероприятий, - сказал Лебедев. - Здесь и заседание Совета глав государств стран СНГ, которое предполагается провести в октябре 2019 года в Ашхабаде, заседание глав правительств, которое уже планируется в конце мая следующего года также в Туркмении".

По его словам, кроме того, запланировано проведение Совета министров иностранных дел СНГ, "иные мероприятия, тем более, что в Туркмении сейчас хорошая база для проведения форумов".

Лебедева отметил, что во вторник будет представлен проект концепции председательства Туркмении в СНГ. "Я уверен, что постоянные и полномочные представители одобрительно отнесутся к тем мероприятиям, которые Туркмения планирует в следующем году", - сказал Лебедев.





