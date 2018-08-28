Мост в Генуе восстановит судостроительная группа Fincantieri

Компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большинства платных автодорог страны, в том числе автострады А10, должна выделить деньги на восстановление обрушившегося в Генуе автомобильного моста, однако заниматься его восстановлением будет другая компания, сообщил во вторник министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает Арменпресс.

В полдень 14 августа в Генуе обрушился один из основных пилонов и большой пролет так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. Жертвами этой трагедии стали 43 человека.

"То, что Autostrade per l'Italia должна восстановить мост – это решено, но в смысле возмещения ущерба. Учитывая огромный моральный и гражданский ущерб, естественно, что эта компания должна выделить деньги, но также естественно, что она не может заниматься восстановлением. Это продиктовано уважением к семьям и гражданам", — заявил глава Минтранса в прямом эфирерадиостанции Radio Anch'io.

"Autostrade даст деньги, но восстановлением моста займемся мы", — подчеркнул Тонинелли. По его словам, весьма вероятно, что восстанавливать "мост Моранди" будет крупнейшая национальная судостроительная группа Fincantieri.