"Я люблю тебя, человек": милейшее видео о привязанности животных к людям

Вы думаете, любить способны только собаки, кошки да попугаи? Это трогательное видео докажет вам, что все отнюдь не так.

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и вирусных видео в Сети. Своими действиями, реакциями и курьезами, они завоевывают сердца миллионов людей, передает Арменпресс.

Но не менее интересны бывают и дикие животные, которые, казалось бы, не очень привязаны к людям и никогда не были с ними близки.

На этом видео можно увидеть и ластящихся к людям морских котиков, и свирепых волков, "целующих" человека. Обезьяны, лоси, коалы, панды, пингвины – вряд ли вы заведете их в качестве домашних питомцев, но это не значит, что у них не может быть к вам чувств.