Водоснабжение в Горисе было парализовано, однако ситуацию быстро урегулировали

Утром 27-го августа, в районе 11:00, водоснабжение в Горисе было парализовано по причине того, что некие неизвестные злоумышленники открыли клапан на водной магистрали около села Спандарян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании «Веолия-Джур». Вследствие открытия клапана на водной магистрали диаметром 500 мм резко упал водный поток – с 240 литров до 70.

Поднятые по тревоге сотрудники локальных отделений компании «Веолия-Джур» - участков «Горис» и «Сисиан», сразу начали исследовать ситуацию и быстро исправили положение.