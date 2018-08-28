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Левон Аронян завоевал путевку на финал «Grand Chess Tour»

Левон Аронян завоевал путевку на финал «Grand Chess Tour»

В общем зачете турнира «Grand Chess Tour» лидер армянских шахмат Левон Аронян занял второе место.

Как передает «Арменпресс», лидер армянских шахмат Левон Аронян набрал в 4-м этапе 34 очка занял второе место, уступив первое Хикару Накамура, на третьем месте – Максим Вашье-Лаграв.

Таким образом, Хикару Накамура,  Левон Аронян и Максим Вашье-Лаграв завоевали путевку на финал «Grand Chess Tour», который состоится в декабре в Лондоне. Благодаря своему второму месту, Левон Аронян получит 95 тысяч долларов.


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