МИД Турции: отношения Анкары с Москвой не являются альтернативой отношениям с ЕС или США

Отношения Турции с Россией не являются альтернативой отношениям республики с Европейским союзом или США. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Литву, передает Арменпресс.

"Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Внешняя политика Турции ориентируется на баланс [в отношениях]", - сказал он.





