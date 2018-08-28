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МИД Турции: отношения Анкары с Москвой не являются альтернативой отношениям с ЕС или США

МИД Турции: отношения Анкары с Москвой не являются альтернативой отношениям с ЕС или США

Отношения Турции с Россией не являются альтернативой отношениям республики с Европейским союзом или США. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Литву, передает Арменпресс.

"Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Внешняя политика Турции ориентируется на баланс [в отношениях]", - сказал он.



 

 

 




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