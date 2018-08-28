В Греции разбился тренировочный самолет ВВС

Тренировочный самолет Т-2 греческих ВВС разбился утром во вторник возле города Спарта на Пелопоннесе, погиб один из двух пилотов, как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Греция.

По данным генштаба ВВС страны, самолет выполнял учебный полет из аэропорта Каламата. В 8.50 (совпадает с московским) пилоты вынуждены были катапультироваться. Второй пилот связался с частью и сообщил, что с ним все в порядке, его уже забрали. Ведутся поиски командира экипажа, сообщил генштаб.

Однако СМИ сообщили, что командир найден погибшим. Официального подтверждения этой информации пока нет.