В соцсетях МИД Германии произошла ошибка: представитель МИД Армении

На днях канцлер Германии Ангела Меркель с региональным визитом посетила Грузию, Армению и Азербайджан. В ходе визита на официальной странице канцлера в Instagram периодически публиковались фотографии и видео визитов в ту или иную страну, однако в армянском сегменте соцсетей активно обсуждался скриншот страницы канцлера Германии, на котором снимки из Армении были представлены с хештегом Азербайджан.

В связи с этим, в ходе сегодняшнего брифинга журналисты поинтересовались у и.о. пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян о том, выяснил ли МИД РА, каким образом кадры, сделанные в Армении, были представлены в качестве сделанных в Азербайджане. На что, как передает «Арменпресс», А.Нагдалян ответила, что ведомство также обратило внимание на скриншоты страницы канцлера Германии, подчеркнув, что это была ошибка немецкой стороны, обусловленная человеческим фактором.

«Произошла ошибка», – отметила она.