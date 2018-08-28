Военная полиция раскрыла случай взяточничества и мошенничества

Благодаря проведенной оперативной работе, сотрудникам военной полиции МО Армении удалось раскрыть случай взяточничества и мошенничества. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Выяснилось, что 24-го августа 2018 года, по предварительному сговору, за трудоустройство в военной части у гражданина Н.А. потребовали некоторую сумму, и в момент хищения этой суммы были задержаны и подвергнуты приводу военнослужащий-контрактник ВЧ N М.Р. и гражданин А.М.

Военнослужащий-контрактник ВЧ N М.Р. был арестован, гражданин А.М. – отпущен под подписку о невыезде.