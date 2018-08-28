Турция хочет создать военно-морскую базу на Северном Кипре

Турецкие военные хотят срочно создать военно-морскую базу в непризнанной Турецкой Республике северного Кипра для защиты интересов стран в Средиземном море, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Yeni Safak со ссылкой на запрос командования ВМС в МИД Турции.

Отмечается, что Турция также рассматривает возможность восстановления авиабазы Гечиткале на Северном Кипре, которую ранее использовала турецкая военная авиация.