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СМИ: Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в новом фильме про Джокера

СМИ: Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в новом фильме про Джокера

Актер Алек Болдуин исполнит роль отца супергероя Бэтмена в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере - злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

По его информации, актер уже подписал контракт с кинокомпанией Warner Brothers, которая занимается производством картины. Начало съемок запланировано на сентябрь этого года.

Джокера, как указывает журнал, исполнит американский актер Хоакин Феникс, известный широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" (2000).

Режиссер Филлипс снял, кроме прочего, комедию "Мальчишник в Вегасе" (2009).



 




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