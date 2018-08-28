Германия заинтересована в установлении мира в нашем регионе: представитель МИД Армении

Германия, будучи одной из ведущих стран ЕС, заинтересована в стабильности и мире в регионе Южного Кавказа, и она готова взять на себя ответственность в этом вопросе. Именно об этом говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Ереван и Баку. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го августа сказала ВРИО пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

«Для установления мира и безопасности необходимо создание благоприятной атмосферы. Милитаристская риторика, насаждение ненависти должны быть исключены. Это были приоритеты Германии в период председательства в ОБСЕ. В обеих столицах канцлер заявила о необходимости создания такой атмосферы и готовности Берлина взять на себя политическую ответственность в ее создании», - отметила Анна Нагдалян. В Баку Меркель также заявила о необходимости решения проблем живущих в конфликтной зоне людей.

24-го августа с официальным визитом в Армению прибыла канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. Это первый визит канцлера Германии в республику с момента обретения Арменией независимости. В аэропорту “Звартноц” Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян.

После официальной церемонии встречи канцлер Германии отправилась в Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Далее во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся армяно-германские переговоры на высоком уровне.

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Армению с официальным визитом.

Премьер-министр Пашинян поприветствовал визит канцлера Германии в Армению, подчеркнув, что в нашей стране очень уважают и симпатизируют ей, а армяно-германские отношения имеют особое значение.

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила за теплый прием.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с армяно-германскими отношениями. В частности, стороны затронули текущие программы в различных сферах экономики, а также перспективы новых совместных инициатив.

Премьер-министр Пашинян, коснувшись сотрудничества Армения-ЕС, придал большое значение ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, еще раз подтвердив приверженность Армении проведению всеобъемлющих реформ. По словам премьер-министра, Армения придает важное значение расширению целевой помощи ЕС на основе принципа “больше за большее”. Канцлер Германии добавила, что ее страна готова помочь Армении в осуществлении реформ по разным направлениям, а также в расширении сотрудничества Армения-ЕС.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с либерализацией визового режима, активизацией контактов между людьми, сотрудничеством в сферах здравоохранения, охраны природы, дорожного строительства и информационных технологий. Премьер-министр подчеркнул, что Армения готова стать платформой для немецких компаний, которые хотят выйти на рынки ЕАЭС и Ирана. Никол Пашинян и Ангела Меркель выразили удовлетворение армяно-германским сотрудничеством в сферах науки, образования и культуры.

Премьер-министр Армении и канцлер Германии также коснулись карабахского конфликта и отметили важность урегулирования вопроса посредством мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян отметил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Германии в вопросе Нагорного Карабаха и поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись международного признания и осуждения Геноцида армян, премьер-министр Пашинян высоко оценил принятие в 2016 году Бундестагом резолюции о Геноциде армян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся в Армении с официальным визитом, после переговоров на высшем уровне встретились с представителями СМИ и выступили с заявлениями по итогам переговоров.Премьер-министр Армении Никол Пашинян: “Уважаемая госпожа канцлер, госпожа Ангела Меркель,Уважаемые представители средств массовой информации,Дамы и господа,Как вы знаете, это первый визит канцлера Федеративной Республики Германии в Республику Армения. В этой связи визит уже можно назвать историческим, и этот факт еще сильнее подчеркивается тем временем, когда он происходит: я имею в виду политические и демократические изменения, произошедшие и происходящие в Армении.Я очень рад, что у нас были очень содержательные обсуждения, переговоры с госпожой канцлером, которые касались отношений Армения-Германия, Армения-ЕС, вопросов международной и региональной повестки. Я рад отметить, что наши взгляды по многим вопросам этой повестки совпадают, что еще раз показывает, что в отношениях наших стран есть большой потенциал.Вы знаете, что Германия является третьим в мире и первым в Европе партнером Армении по торгово-экономическим объемам. Мы надеемся, что объемы этого сотрудничества будут иметь не только значительные количественные, но и качественные изменения. Мы обсудили и пришли к соглашению о следующем: по итогам этого визита у нас будет совместная повестка конкретных действий, которые будут касаться различных областей, и мы проведем конкретные работы для обсуждения и реализации вопросов повестки дня.Я очень рад, что госпожа канцлер уже почувствовала позитивную атмосферу, существующую в Армении в отношении Германии и лично госпожи канцлера. Эта атмосфера будет более заметной во время остальной части визита, поскольку Армения действительно уважает Германию, немецкий народ и Ангелу Меркель”.Канцлер Германии Ангела Меркель: “Уважаемый господин премьер-министр, господин Никол Пашинян,Я счастлива быть первым федеральным канцлером, который гостит в вашей стране, и благодарю вас за теплый, дружеский прием. Я посещаю Вашу страну в довольно особенный период, не только потому, что в этом году вы отмечаете 100-летие со дня образования Первой Республики Армения, но и потому, что в вашей стране происходят большие изменения. Сегодня я начала свой визит в Армению с посещения мемориального комплекса Цицернакаберда: как друг и партнер Армении, мы, немцы, понимаем, какое ужасное событие произошло в 1915 году в отношении армянского народа. Этот факт не должен быть забыт и не будет забыт, и Германия внесет свой вклад в сохранение этой памяти.Мы посетили Ереван в год, когда отмечается 2800-летия города, что свидетельствует о том, что в Армении высокие культурные и исторические традиции, но страна также открыта для нового будущего. В прошлые месяцы мы наблюдали за событиями в вашей стране, мирными демонстрациями и бархатной революцией, как ее принято называть. Мы также говорили о том, какими должны быть наши отношения в будущем. У нас очень хорошие отношения: не только двусторонние, но и в рамках Европейского союза, но они могут быть еще лучше, и я думаю, что сегодня мы обсудили эффективную повестку, как в культурной, так и в экономической сфере. Меня сопровождает экономическая делегация, у которой будет возможность общаться с местными армянскими партнерами. Мы также можем сотрудничать в сферах инфраструктуры, оцифровки, ресурсов и предоставления услуг. Сотрудничество в сфере образования очень важно: в Армении есть школы, где проходят курсы немецкого языка, и эта программа может быть расширена. У нас также есть хорошие примеры научного сотрудничества, но мы можем еще больше углубить эти отношения с немецкими научными учреждениями.Мы также обсудили проблему граждан, которые просят убежище в Германии. Мы хорошо сотрудничаем в этой области, но мы можем сделать больше, чтобы граждане Армении могли получить медицинскую помощь в Германии.Я рада, что Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом. Радует тот факт, что Армения с одной стороны является членом Евразийского экономического союза, а с другой стороны хочет углубить сотрудничество с Европейским союзом, и Германия сделает все возможное, чтобы максимально использовать возможности соглашения и Армения могла углубить сотрудничество со всеми государствами-членами ЕС.Мы готовы взять на себя ответственность в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вы знаете, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ, и мы говорили о том, что будет, конечно, отлично, если конфликт разрешится, но ее необходимо решить в такой атмосфере, когда все стороны готовы к этому, и Германия готова взять на себя политическую ответственность в этом вопросе.Еще раз благодарю за теплый прием. Сегодня мы также посетили центр креативных технологий “Тумо”, который является прекрасным примером философии Армении в сфере образования, дав детям возможность продемонстрировать свои навыки в области инновационных технологий. Мы, конечно, обсудили внутриполитические вопросы, в том числе борьбу с коррупцией. Я желаю вам всего наилучшего и успехов в вашей тяжелой и ответственной политической работе”.Затем премьер-министр Армении и канцлер Германии ответили на два вопроса с каждой стороны.