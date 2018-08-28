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Левон Аронян – среди победителей на шахматном турнире в Сент-Луисе

Левон Аронян – среди победителей на шахматном турнире в Сент-Луисе

Лидер армянских шахмат Левон Аронян, американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен  разделили первое место на шахматном турнире в Сент-Луисе.

Как передает «Арменпресс», в  заключительном раунде Аронян одолел российского гроссмейстера Александра Грищука на Кубке Синкфилда.

По итогам девяти туров Каруана, Карлсен и Аронян набрали по 5,5 очков. Призовой фонд конкурса составил 300 тысяч долларов. Четвертое место занял набравший пять баллов азербайджанец Мамедьяров, с пятого по седьмое место заняли Грищук, Вашье-Лаграв и Ананд, в активе которых по 4,5 очка.

Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко).


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