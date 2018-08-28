Шесть человек получили ранения во время протестов на востоке Германии

В саксонском Хемнице шесть человек получили легкие ранения во время акции протеста, которая прошла ночью, как передает Арменпресс, об этом сообщила местная полиция.

"В целом, ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель ведомства. По его словам, активисты получили травмы из-за того, что во время демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

В акциях приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.

В ночь на воскресенье в Хемнице произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. После этого сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. В понедельник административный суд Хемница выдал ордер на их арест.