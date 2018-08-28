Toyota и Uber вместе займутся созданием самоуправляемых автомобилей

Автопроизводитель Toyota инвестирует $500 млн в онлайн-сервис заказа частного такси Uber и займется с ним совместным созданием самоуправляемых автомобилей, передает Арменпресс.

По данным агентства Associated Press, компании объединят усилия, используя свои наработки в области самоуправляемых авто с целью представить к 2021 году автомобиль, способный оказывать услуги беспилотного такси для пользователей Uber.

"Наша цель заключается в том, чтобы задействовать в сети Uber самые безопасные в мире самоуправляемые авто, и данное соглашение является очередным значительным шагом на пути к тому, чтобы сделать это реальностью", - приводит AP слова гендиректора американской компании Дары Хосровшахи.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на смартфоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Основанная в 1937 году Toyota является одной из крупнейших автомобилестроительных корпораций Японии и мира.