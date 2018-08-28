Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян посетил Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал и разместил фото омбудсмен Арцаха Рубен Меликян. Подпись под фото гласит: «Беседа, кажется, удалась».

Дэн Бильзерян посетит в Арцахе тир.