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Дэн Бильзерян посетил Арцах

Дэн Бильзерян посетил Арцах

Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян посетил Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал и разместил фото омбудсмен Арцаха Рубен Меликян. Подпись под фото гласит: «Беседа, кажется, удалась».

Дэн Бильзерян посетит в Арцахе тир.




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