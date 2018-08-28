США призвали Турцию отказаться от покупки С-400 у России

Делегация членов Палаты представителей США в ходе визита в Турцию призвала Анкару отказаться от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России. Как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник турецкая газета Hurriyet.

Накануне источник в МИД Турции сообщил группе журналистов, в числе которых был корреспондент ТАСС, что "делегация, в которую входили члены комитетов Палаты представителей США по вооруженным силам Майкл Тернер и Джон Гараменди, член Комитета Палаты представителей по международным отношениям Том Марино, а также помощник министра обороны по законодательным вопросам Роберт Худ совместно с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи НАТО Дэвидом Хоббсом провела переговоры в парламенте и посетила Государственную компанию аэрокосмической промышленности Турции (TAI, принимает участие в разработке американских истребителей пятого поколения F-35 - прим. ТАСС)". По словам источника, они посетили "Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM) в городе Измир и авиабазу Инджирлик в провинции Адана".

Как отмечает Hurriyet, в ходе переговоров с турецкими парламентариями американская сторона призвала отказаться от приобретения С-400, чтобы гарантировать себе получение американских истребителей пятого поколения F-35. Анкара, в свою очередь, настаивала на продолжении сотрудничества по борьбе с "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), на которую возлагается ответственность за попытку переворота в июле 2016 года. Главарь ФЕТО Фетхуллах Гюлен проживает в американском штате Пенсильвания с 1999 года.