Дела по банкротствам будут расследоваться эффективнее и быстрее при помощи судов по банкротству

Новосозданные в Армении суды по банкротству позволят расследовать дела по банкротствам эффективнее и быстрее. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала эксперт по делам банкротств, адвокат Анна Маргарян.

По ее словам, создание специализированных судов по банкротству стали важным шагом, поскольку дела по банкротствам будут вестись специализированными экспертами в этой области, что позволит сэкономить время и вести единую политику в отрасли.

«В данной отрасли есть множество дел у различных судей, каждый из которых ведет дело, руководствуясь своим убеждением и подходом, что вызывает иногда юридические казусы. В случае же единого суда, судьи будут руководствоваться едиными подходами и толкованием закона»,- сказала она и добавила, что это облегчит и работу адвокатов, поскольку отпадает вопрос комментирования закона.

По поводу избрания судей по банкротству Анна Маргарян сказала, что были избраны судьи, имеющие опыт в этой отрасли.

По ее словам, то, что решения будут приниматься не на заседаниях суда, а рассмотрением документов, является прогрессивным шагом, поскольку, если возникнут какие-либо вопросы – судья всегда может созвать заседание, в противном случае заседания лишь являются лишней тратой времени.

По ее словам, подобные суды являются необходимостью в Армении, так как до этого дела тянулись иногда по 5-7 лет.