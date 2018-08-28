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В случае рассмотрения вопроса членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, Армения воспользуется своим правом вето: МИД Армении

В случае рассмотрения вопроса членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, Армения воспользуется своим правом вето: МИД Армении

В случае рассмотрения вопроса членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, Армения воспользуется своим правом вето. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го августа сказала  вр.и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя замечание о том, что в различных кругах идут разговоры о возможном участии Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС.

«В аналитических кругах, действительно, идут подобные обсуждения, однако подобные обсуждения основываются на предполагаемых сведениях. Я оглашу официальную позицию МИД Армении: в случае рассмотрения вопроса членства Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, Армения воспользуется своим правом вето»,- сказала  ВРИО пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, решения в ОДКБ и ЕАЭС принимаются консенсусом. «Мы заявили о своей позиции по данному вопросу, и это – недвусмысленная позиция. Позицию Армении четко огласил министр ИД Армении Мнацаканян»,- сказала  вр.и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.


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